Происшествия 23.11.2022 в 09:44

В Бурятии пьяный водитель «Оки» угробил пассажирку

Мужчина не справился с управлением, автомобиль перевернулся
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель «Оки» угробил пассажирку
Смертельное ДТП произошло вечером 22 ноября в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Ока», ехавший со стороны Хоринска в направлении Кижинги, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии 36-летняя пассажирка машины скончалась на месте, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчине не имел прав и управлял автомобилем в пьяном виде.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 ноября

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