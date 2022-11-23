Происшествия 23.11.2022 в 09:44
В Бурятии пьяный водитель «Оки» угробил пассажирку
Мужчина не справился с управлением, автомобиль перевернулся
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло вечером 22 ноября в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Ока», ехавший со стороны Хоринска в направлении Кижинги, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии 36-летняя пассажирка машины скончалась на месте, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчине не имел прав и управлял автомобилем в пьяном виде.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии 36-летняя пассажирка машины скончалась на месте, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчине не имел прав и управлял автомобилем в пьяном виде.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП