Бурятская таможня выявила контрабанду более тысячи кубометров пиломатериалов

Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом уголовного дела за незаконный экспорт в Китай 1,3 тысячи кубометров пиломатериала стоимостью свыше 6,6 млн руб. Факт контрабанды выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с УФСБ России и МВД по Бурятии.В ходе расследования установлено, что бизнесмен заключил контракт с иностранной компанией на поставку пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной), но в таможенные органы для декларирования он предоставил недостоверные сведения о происхождении товара, сообщили в Бурятской таможне.Чтобы придать экспортируемому пиломатериалу законное происхождение, в качестве подтверждающих документов в центр электронного декларирования предоставлялись договоры поставки с недостоверными сведениями о поставщике древесины, который фактически этот товар не поставлял.Вывоз леса был Незаконный экспорт в Китай оценивается суммой свыше 6,6 млн руб осуществлен через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки.Бурятская таможня возбудила уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальное наказание за преступление - 7 лет лишения свободы.В текущем году это уже 15-е уголовное дело, возбужденное Бурятской таможней за контрабанду леса.Фото: Бурятская таможня