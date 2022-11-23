Происшествия 23.11.2022 в 09:51

Бурятская таможня выявила контрабанду более тысячи кубометров пиломатериалов

Незаконный экспорт в Китай оценивается суммой свыше 6,6 млн руб
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Бурятская таможня выявила контрабанду более тысячи кубометров пиломатериалов
Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом уголовного дела за незаконный экспорт в Китай 1,3 тысячи кубометров пиломатериала стоимостью свыше 6,6 млн руб. Факт контрабанды выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с УФСБ России и МВД по Бурятии.

В ходе расследования установлено, что бизнесмен заключил контракт с иностранной компанией на поставку пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной), но в таможенные органы для декларирования он предоставил недостоверные сведения о происхождении товара, сообщили в Бурятской таможне.

Чтобы придать экспортируемому пиломатериалу законное происхождение, в качестве подтверждающих документов в центр электронного декларирования предоставлялись договоры поставки с недостоверными сведениями о поставщике древесины, который фактически этот товар не поставлял.

Вывоз леса был Незаконный экспорт в Китай оценивается суммой свыше 6,6 млн руб осуществлен через таможенный пост Бурятской таможни –  ЖДПП Наушки.

Бурятская таможня возбудила уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальное наказание за преступление - 7 лет лишения свободы.

В текущем году это уже 15-е уголовное дело, возбужденное Бурятской таможней за контрабанду леса.

Фото: Бурятская таможня

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Бурятская таможня выявила контрабанду более тысячи кубометров пиломатериалов
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