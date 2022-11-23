Происшествия 23.11.2022 в 17:25

Пострадавшие на пожаре в Бурятии дети находятся в реанимации

Их состояние стабильно тяжелое
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Текст: Константин Воронов
Пострадавшие на пожаре в Бурятии дети находятся в реанимации
Минздрав Бурятии сообщил о состоянии членов семьи, пострадавших на пожаре в одном из районов республики.

«По оперативным данным, двое детей получают лечение в реанимации в медицинской организации Улан-Удэ. Состояние маленьких пациентов стабильно тяжелое, угрозы жизни нет. Медицинские работники делают все необходимое для выздоровления детей. Двое взрослых пациентов также госпитализированы в медицинскую организацию Улан-Удэ. Один из них получает лечение в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Состояние второго пациента стабильное. Врачами медицинской организации оказывается необходимая медицинская помощь», - рассказали в Минздраве.

Напомним, в результате возгорания жилого дома пострадали четверо человек: двое взрослых и двое детей. Сначала их госпитализировали в центральную районную больницу, затем, после стабилизации состояния, санавиацией доставили в Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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