Происшествия 24.11.2022 в 09:14
Житель Бурятии сел на два года после встречи с одноклассниками
Напившись, мужчина решил покататься и угнал автомобиль
Текст: Константин Воронов
Хоринский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в угоне.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина приехал в Хоринск на встречу одноклассников. Употребив спиртное, он решил покататься на чужом автомобиле, припаркованном у магазина. Заметив, что машина не заперта, а в замке зажигания находится оставленный владельцем ключ, злоумышленник сел за руль авто и катался по улицам села, пока его не задержали полицейские.
Суд, с учетом имеющейся у мужчины непогашенной судимости, приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина приехал в Хоринск на встречу одноклассников. Употребив спиртное, он решил покататься на чужом автомобиле, припаркованном у магазина. Заметив, что машина не заперта, а в замке зажигания находится оставленный владельцем ключ, злоумышленник сел за руль авто и катался по улицам села, пока его не задержали полицейские.
Суд, с учетом имеющейся у мужчины непогашенной судимости, приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
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