Житель Бурятии сел на два года после встречи с одноклассниками

Хоринский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в угоне.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина приехал в Хоринск на встречу одноклассников. Употребив спиртное, он решил покататься на чужом автомобиле, припаркованном у магазина. Заметив, что машина не заперта, а в замке зажигания находится оставленный владельцем ключ, злоумышленник сел за руль авто и катался по улицам села, пока его не задержали полицейские.Суд, с учетом имеющейся у мужчины непогашенной судимости, приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.Фото: «Номер один»