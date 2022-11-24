Происшествия 24.11.2022 в 09:14

Житель Бурятии сел на два года после встречи с одноклассниками

Напившись, мужчина решил покататься и угнал автомобиль
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии сел на два года после встречи с одноклассниками
Хоринский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в угоне.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина приехал в Хоринск на встречу одноклассников. Употребив спиртное, он решил покататься на чужом автомобиле, припаркованном у магазина. Заметив, что машина не заперта, а в замке зажигания находится оставленный владельцем ключ, злоумышленник сел за руль авто и катался по улицам села, пока его не задержали полицейские.

Суд, с учетом имеющейся у мужчины непогашенной судимости, приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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