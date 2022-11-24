Происшествия 24.11.2022 в 09:43
В Бурятии 6-летний ребенок попал под машину
Мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора
Текст: Константин Воронов
ДТП с наездом на юного пешехода произошло в 6 часов вечера 23 ноября в селе Сотниково. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 6-летний мальчик выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и угодил под автомобиль «Мазда Фамилия» под управлением 68-летнего мужчины.
В результате наезда у мальчика диагностировали ушибы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Как отметили в Госавтоинспекции, ребенок находился в сопровождении свой матери.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате наезда у мальчика диагностировали ушибы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Как отметили в Госавтоинспекции, ребенок находился в сопровождении свой матери.
Фото: ГИБДД Бурятии
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