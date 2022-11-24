Житель Улан-Удэ заплатил миллион за убийство

Судебные приставы Бурятии взыскали в пользу семьи убитой жительницы Улан-Удэ компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.Как рассказали в УФССП РБ, женщина была убита своим сожителем. По версии следствия, после распития спиртного между гражданскими супругами внезапно вспыхнула ссора. Во время конфликта потерпевшая ударила мужчину бутылкой по голове, в ответ он нанес ей семь ножевых ранений. От полученных ран женщина скончалась до приезда скорой.Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 9 годам 10 месяцам лишения свободы, а также обязал выплатить миллион рублей компенсации морального вреда.«Поскольку осужденный, находясь в местах лишения свободы, не работал, выплаты компенсации морального вреда начались после его выхода на свободу. Судебным приставом были применены меры принудительного характера. Было вынесено постановление об обращении на заработную плату, проводились розыскные действия в отношении имущества должника. Выплаты были ежемесячными, но небольшими суммами. В итоге после неоднократных профилактических бесед должнику помогли родственники. Они собрали недостающую сумму и полностью оплатили оставшуюся сумму долга, которая на тот момент составила без малого 850 тысяч рублей», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.Помимо выплаченной компенсации морального вреда с мужчины взыскали исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей.Фото: pixabay.com