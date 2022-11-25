В Бурятии водитель без прав врезался в столб

ДТП произошло ночью на ул. Мельникова в селе Нижний Торей Джидинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель автомобиля «УАЗ-22069», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в железобетонный столб освещения.В результате аварии мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии