Происшествия 25.11.2022 в 08:14

В Бурятии водитель без прав врезался в столб

Мужчина госпитализирован
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель без прав врезался в столб
ДТП произошло ночью на ул. Мельникова в селе Нижний Торей Джидинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель автомобиля «УАЗ-22069», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в железобетонный столб освещения.

В результате аварии мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Фото: ГИБДД Бурятии
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