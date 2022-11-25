Происшествия 25.11.2022 в 12:36

Вооруженный пистолетом житель Бурятии напал на ломбард

Дерзкое преступление полиции удалось раскрыть за считанные дни
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Текст: Константин Воронов
Вооруженный пистолетом житель Бурятии напал на ломбард
Днем 21 ноября в полицию Бурятии от директора ломбарда в Гусиноозерске поступило сообщение о разбойном нападении. Взволнованная женщина рассказала, что неизвестный в маске и очках, угрожая пистолетом, потребовал деньги из кассы и золотые украшения.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии совместно с оперативниками райотдела полиции приступили к поиску злоумышленника. Вскоре его личность была установлена, а сам он задержан. Нападавшим оказался 35-летний житель Гусиноозерска.

Как выяснилось, мужчина, вооружившись пистолетом, приехал в ломбард на такси. Остановившись поодаль, он пешком направился в залоговую организацию. Пригрозив директору оружием, злоумышленник потребовал деньги и золотые украшения. Женщина не растерялась, захлопнула предназначенное для продаж окно и нажала тревожную кнопку. Нападавший испугался и скрылся без добычи.

«На допросе задержанный рассказал, что оружие принадлежит знакомому, но хранилось у него. Пистолет изъят и будет направлен на баллистическую экспертизу. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу», - рассказали в МВД Бурятии.



По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: МВД Бурятии
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