Происшествия 29.11.2022 в 18:19

В Улан-Удэ разбушевавшийся постоялец гостиницы ударил администратора кассовым аппаратом по голове

Дебоширу присудили один год лишения свободы условно
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ разбушевавшийся постоялец гостиницы ударил администратора кассовым аппаратом по голове
7 января 46-летний житель Улан-Удэ поселился в одной из городских гостиниц вместе со своей сожительницей. Заселились шумные постояльцы поздним вечером и сразу начали застолье, а уже утром в 4 утра отправились в ближайший магазин за очередной дозой спиртного. Во время распития между сожителями произошла ссора, пара очень громко выясняла отношения. Администратору гостиницы пришлось сделать постояльцам  замечание. 

После этого мужчина угомонился и решил лечь спать, однако женщина явно хотела продолжения конфликта. Она начала предъявлять претензии администратору по поводу неработающего пульта от телевизора. Мужчина тоже присоединился к словесной перепалке. Все трое вышли в коридор к ресепшну, где стоял кассовый аппарат. Дебошир схватил его и кинул в администратора-девушку, попав ей в голову. Из раны пошла кровь. Агрессивная парочка срочно ретировалась в свой номер. Вскоре к месту происшествия приехала скорая и полиция. Драчуна доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Как сказано в решении мирового суда Советского района, дебошир своим «умышленным действием причинил девушке легкий вред здоровью, причинивший кратковременное расстройство здоровья». 

При этом стоит отметить, что все могло закончиться гораздо хуже. Как выяснилось, в 2010 году мужчина уже был судим за убийство и уже отсидел семь лет в тюрьме. 

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, затем от показаний отказался. Заявил о том, что осознал свою вину и раскаялся. Со взысканием с него компенсации ущерба он также согласился, но попросил уменьшить сумму, «В связи с материальным положением и инвалидностью второй группы».  

- Суд приговорил признать дебошира виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Назначенное наказание считать условным, - говорит старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ольга Васильева. 

Также суд постановил взыскать с виновника моральный вред в размере 35 000 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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