Происшествия 01.12.2022 в 10:33
В поселке Гусиное озеро ликвидировали аварию на центральном водоводе
Подача воды потребителям возобновлена
Текст: Константин Воронов
В Бурятии завершены работы по устранению аварии на центральном водоводе в поселке Гусиное озеро, сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7». Подача холодной воды на все объекты села возобновилась, также повышается температура теплоносителя.
Напомним, вчера в результате аварии в поселке без воды остались 35 жилых домов (11 многоквартирных и 24 частных), в которых проживает 704 человека. Также под отключение попал детский сад.
В работах были задействованы 24 человека и 10 единиц техники. Из-за аварии в поселке ввели режим «Повышенная готовность», на место происшествия выезжали представители Минстроя Бурятии и прокуратуры.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
Напомним, вчера в результате аварии в поселке без воды остались 35 жилых домов (11 многоквартирных и 24 частных), в которых проживает 704 человека. Также под отключение попал детский сад.
В работах были задействованы 24 человека и 10 единиц техники. Из-за аварии в поселке ввели режим «Повышенная готовность», на место происшествия выезжали представители Минстроя Бурятии и прокуратуры.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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