Происшествия 02.12.2022 в 12:43

Житель Бурятии задушил жену ремешком

Преступление произошло на почве ревности
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии задушил жену ремешком
Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу мужчины, осужденного Закаменским райсудом к 11 годам колонии строгого режима за убийство жены.

Как следует из материалов дела, пьяный мужчина на почве ревности в ходе ссоры нанес потерпевшей не менее 30 ударов руками в область головы, тела, рук и ног, после чего накинул ей на шею ремешок и стал сдавливать, пока та не умерла.

В своей жалобе осужденный указал, что у него не было умысла на убийство, а также посчитал назначенное наказание слишком суровым. Однако его доводы суд не убедили.

«С учетом локализации и множественности обнаруженных у потерпевшей телесных повреждений, избранного осужденным способа и орудия преступления, судебная коллегия пришла к выводу о наличии у осужденного прямого умысла на убийство. Суд также отверг доводы жалобы осужденного о назначении чрезмерно сурового наказания, посчитав назначенный срок лишения свободы справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Фото: pixabay.com
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