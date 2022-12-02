Житель Бурятии задушил жену ремешком

Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу мужчины, осужденного Закаменским райсудом к 11 годам колонии строгого режима за убийство жены.Как следует из материалов дела, пьяный мужчина на почве ревности в ходе ссоры нанес потерпевшей не менее 30 ударов руками в область головы, тела, рук и ног, после чего накинул ей на шею ремешок и стал сдавливать, пока та не умерла.В своей жалобе осужденный указал, что у него не было умысла на убийство, а также посчитал назначенное наказание слишком суровым. Однако его доводы суд не убедили.«С учетом локализации и множественности обнаруженных у потерпевшей телесных повреждений, избранного осужденным способа и орудия преступления, судебная коллегия пришла к выводу о наличии у осужденного прямого умысла на убийство. Суд также отверг доводы жалобы осужденного о назначении чрезмерно сурового наказания, посчитав назначенный срок лишения свободы справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: pixabay.com