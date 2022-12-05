Происшествия 05.12.2022 в 13:39

В Бурятии у грузовика на ходу загорелся прицеп

По предварительным данным, на прицепе заклинили тормозные колодки
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии у грузовика на ходу загорелся прицеп
Ночью 5 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании прицепа фуры на трассе в 20 км от села Мухоршибирь.

«На момент прибытия пожарных горели три колеса прицепа и часть борта на площади 8 кв.м. Водителю фуры удалось отцепить горящий прицеп. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось четыре минуты. Огнеборцы оперативно ликвидировали загорание и не допустили его распространения», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


Мужчина перевозил колеса от железнодорожного состава для ремонта из Нижнеудинска в Читу. При движении на прицепе заклинили тормозные колодки, затем лопнуло колесо, в результате чего произошло возгорание. Водитель не пострадал.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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