В Бурятии у грузовика на ходу загорелся прицеп

«На момент прибытия пожарных горели три колеса прицепа и часть борта на площади 8 кв.м. Водителю фуры удалось отцепить горящий прицеп. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось четыре минуты. Огнеборцы оперативно ликвидировали загорание и не допустили его распространения», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Ночью 5 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании прицепа фуры на трассе в 20 км от села Мухоршибирь.Мужчина перевозил колеса от железнодорожного состава для ремонта из Нижнеудинска в Читу. При движении на прицепе заклинили тормозные колодки, затем лопнуло колесо, в результате чего произошло возгорание. Водитель не пострадал.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС