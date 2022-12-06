Происшествия 06.12.2022 в 09:46
В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку
Огнеборцам не хватает сил и техники для полной ликвидации огня
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожарные ликвидируют возгорание мусорного полигона в селе Талое. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первое сообщение о возгорании бывшего полигона твердых бытовых отходов в 7 км от села Талое поступило вечером 4 декабря.
«Прибыв к месту пожара, огнеборцы пролили очаги возгорания с помощью двух пожарных автоцистерн. Ликвидировать возгорание полностью не представлялось возможным из-за глубины слоя мусора. Ночью пожар разгорелся вновь», - рассказали в агентстве.
Второе сообщение о возгорании свалки поступило утром 5 декабря. Два боевых расчета пожарной части №46 выехали к месту пожара, в течение дня огнеборцы проводили поверхностную проливку на площади около 900 кв.м.
«Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств, глубокий слой бытового мусора необходимо перекопать. Также тушение осложняет сильный ветер. По состоянию на утро 6 декабря решается вопрос о предоставлении дополнительной техники администрацией Тункинского района для полной ликвидации огня», - отмечают в агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Прибыв к месту пожара, огнеборцы пролили очаги возгорания с помощью двух пожарных автоцистерн. Ликвидировать возгорание полностью не представлялось возможным из-за глубины слоя мусора. Ночью пожар разгорелся вновь», - рассказали в агентстве.
Второе сообщение о возгорании свалки поступило утром 5 декабря. Два боевых расчета пожарной части №46 выехали к месту пожара, в течение дня огнеборцы проводили поверхностную проливку на площади около 900 кв.м.
«Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств, глубокий слой бытового мусора необходимо перекопать. Также тушение осложняет сильный ветер. По состоянию на утро 6 декабря решается вопрос о предоставлении дополнительной техники администрацией Тункинского района для полной ликвидации огня», - отмечают в агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС