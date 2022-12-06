Происшествия 06.12.2022 в 09:46

В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку

Огнеборцам не хватает сил и техники для полной ликвидации огня
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку
В Бурятии пожарные ликвидируют возгорание мусорного полигона в селе Талое. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первое сообщение о возгорании бывшего полигона твердых бытовых отходов в 7 км от села Талое поступило вечером 4 декабря.

«Прибыв к месту пожара, огнеборцы пролили очаги возгорания с помощью двух пожарных автоцистерн. Ликвидировать возгорание полностью не представлялось возможным из-за глубины слоя мусора. Ночью пожар разгорелся вновь», - рассказали в агентстве.

Второе сообщение о возгорании свалки поступило утром 5 декабря. Два боевых расчета пожарной части №46 выехали к месту пожара, в течение дня огнеборцы проводили поверхностную проливку на площади около 900 кв.м.

«Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств, глубокий слой бытового мусора необходимо перекопать. Также тушение осложняет сильный ветер. По состоянию на утро 6 декабря решается вопрос о предоставлении дополнительной техники администрацией Тункинского района для полной ликвидации огня», - отмечают в агентстве ГО и ЧС.  
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар свалка

Все новости

В Бурятии инвалид-колясочник, проживающий в квартире с плесенью, попросил помощи у прокурора
06.12.2022 в 09:47
Кражу маслом не испортишь
06.12.2022 в 09:46
В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку
06.12.2022 в 09:46
В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
06.12.2022 в 08:56
В Бурятии чиновница попалась на мошенничестве
06.12.2022 в 08:41
Второй день протестов в Улан-Баторе по «угольному делу» обернулся штурмом здания кабмина
06.12.2022 в 08:40
В Бурятии осудили членов банды похитителей проводов
06.12.2022 в 08:30
Алексей Цыденов: «Вы поддерживаете дух наших ребят»
05.12.2022 в 18:37
Еще в восьми поселках Бурятии появилась связь Tele2
05.12.2022 в 18:01
Лыжные базы в Улан-Удэ откроются с 10 декабря
05.12.2022 в 17:13
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
Кражу маслом не испортишь
Житель Улан-Удэ украл в супермаркете 250 пачек масла и продавал его на улице
06.12.2022 в 09:46
В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
Полиция  и «скорая помощь» попали в квартиру супругов только с помощью сотрудников МЧС
06.12.2022 в 08:56
В Бурятии чиновница попалась на мошенничестве
Женщина похищала средства учреждения, в котором работала
06.12.2022 в 08:41
В Бурятии осудили членов банды похитителей проводов
Злоумышленники нанесли ущерб почти на миллион рублей
06.12.2022 в 08:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru