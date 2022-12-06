В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку

В Бурятии пожарные ликвидируют возгорание мусорного полигона в селе Талое. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первое сообщение о возгорании бывшего полигона твердых бытовых отходов в 7 км от села Талое поступило вечером 4 декабря.«Прибыв к месту пожара, огнеборцы пролили очаги возгорания с помощью двух пожарных автоцистерн. Ликвидировать возгорание полностью не представлялось возможным из-за глубины слоя мусора. Ночью пожар разгорелся вновь», - рассказали в агентстве.Второе сообщение о возгорании свалки поступило утром 5 декабря. Два боевых расчета пожарной части №46 выехали к месту пожара, в течение дня огнеборцы проводили поверхностную проливку на площади около 900 кв.м.«Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств, глубокий слой бытового мусора необходимо перекопать. Также тушение осложняет сильный ветер. По состоянию на утро 6 декабря решается вопрос о предоставлении дополнительной техники администрацией Тункинского района для полной ликвидации огня», - отмечают в агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС