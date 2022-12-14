Происшествия 14.12.2022 в 08:11

Житель Бурятии отправился в колонию строгого режима за пьяную езду

Сельчанин в четвертый раз попался пьяным за рулем
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии отправился в колонию строгого режима за пьяную езду
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Хоринского района. Мужчина обвинялся в управлении автомобилем в пьяном виде.

«Молодой человек ранее подвергался административному и дважды уголовному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в мае 2022 года он в четвертый раз в пьяном виде сел за руль автомобиля, принадлежащего другу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и, с учетом судимости за аналогичное преступление, за которое гражданин отбывал наказание в колонии общего режима, назначил ему 1,5 года колонии строгого режима. Также сельчанин на 3,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Фото: «Номер один»
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