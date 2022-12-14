Житель Бурятии отправился в колонию строгого режима за пьяную езду

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Хоринского района. Мужчина обвинялся в управлении автомобилем в пьяном виде.«Молодой человек ранее подвергался административному и дважды уголовному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в мае 2022 года он в четвертый раз в пьяном виде сел за руль автомобиля, принадлежащего другу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и, с учетом судимости за аналогичное преступление, за которое гражданин отбывал наказание в колонии общего режима, назначил ему 1,5 года колонии строгого режима. Также сельчанин на 3,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Фото: «Номер один»