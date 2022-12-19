Происшествия 19.12.2022 в 17:24

В Бурятии осудили супермошенницу из Екатеринбурга

Вместе с подельником женщина вытянула с доверчивых граждан почти 10 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии осудили супермошенницу из Екатеринбурга
Джидинский районный суд вынес приговор в отношении жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в нескольких эпизодах мошенничества.

«С 2019 по 2020 годы женщина совместно с ранее знакомым гражданином под видом ведения инвестиционной деятельности через два интернет-сайта привлекала денежные средства граждан, обещая вернуть их с выплатой процентов. Фактически какая–либо инвестиционная деятельность не осуществлялась, первоначальные выплаты производились за счет средств вновь привлеченных граждан. Всего таким образом у 9 граждан из различных регионов России было похищено 9,5 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Уголовное дело в отношении ее подельника сейчас находится на рассмотрении в Джидинском районном суде.

Как уточнили в прокуратуре, причиненный ущерб женщина частично возместила.

Фото: «Номер один»
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