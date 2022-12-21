В Бурятии полностью выгорело здание Дома культуры за 18 миллионов рублей

«Площадь пожара составила 280 кв.м. Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 4 единицы техники. На месте работает дознаватель МЧС России. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электросети», - рассказали в МЧС.





Как уже сообщал «Номер один», Дом культуры в селе Жаргаланта построили в 2018 году. Стоимость объекта превысила 18 млн рублей









Сегодня в 12:10 огнеборцы ликвидировали крупный пожар, который вспыхнул в Доме культуры села Жаргаланта в Селенгинском районе.Напомним, сообщение о загорании кровли здания Дома культуры поступило в 7:28 утра. В тушении участвовали огнеборцы пожарно-спасательной части №40, а также добровольная пожарная дружина МО СП «Жаргаланта».Фото и видео: МЧС Бурятии