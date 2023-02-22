Происшествия 22.02.2023 в 10:06

В Бурятии горели два гаража, дом и автомобиль

Причиной возгорания машины стал поджог
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии горели два гаража, дом и автомобиль
В Бурятии за сутки пожарные ликвидировали несколько возгораний, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сообщение о возгорании гаража на улице Колхозная села Кижинга поступило вечером 21 февраля от местных жителей. На момент прибытия огнеборцев горели гараж и пристроенная к нему летняя кухня на общей площади 66 кв. м. В результате пожара они были полностью уничтожены огнем.

Второй пожар в гараже произошел в поселке Усть-Баргузин в ночь с 21 на 22 февраля. На момент прибытия пожарных крыша бревенчатого гаража была охвачена огнем. В тушении было задействовано трое огнеборцев и одна единица техники. В результате пожара огнем повреждена крыша гаража на площади 24 кв. м.

По предварительным данным, причиной обоих пожаров стал перекал печи.

Еще одно сообщение о пожаре поступило ночью 22 февраля. В селе Ара-Алцагат Кяхтинского района загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобился час.

В результате пожара огнем была повреждена крыша и стены дома на площади 42 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

А в поселке Онохой вечером 21 февраля загорелся автомобиль «Тойота Витц», стоявший во дворе многоквартирного дома.

«До прибытия пожарных местные жители ликвидировали открытый огонь подручными средствами. В результате пожара у автомобиля  частично выгорел капот, облицовочная решетка и часть бампера. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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