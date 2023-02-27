В Бурятии взрыв газового баллона разрушил зимовье

В результате взрыва зимовьё обгорело изнутри, в строении выбило окно и разрушились два угла.







Днем 26 февраля в микрорайоне Черемшанский села Турунтаево взорвался газовый баллон.«Взрыв произошел в зимовье, расположенном во дворе частного домовладения. Возгорание от взрыва ликвидировали хозяева участка», - рассказали в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».Со слов хозяев, они затопили печь в зимовье и ушли в дом, а через некоторое время услышали взрыв.Причина происшествия и причиненный ущерб сейчас устанавливаются. По предварительным данным, газовый баллон стоял недалеко от печи.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»