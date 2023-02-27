Происшествия 27.02.2023 в 13:40
В Бурятии взрыв газового баллона разрушил зимовье
Происшествие обошлось без пострадавших
Текст: Константин Воронов
Днем 26 февраля в микрорайоне Черемшанский села Турунтаево взорвался газовый баллон.
«Взрыв произошел в зимовье, расположенном во дворе частного домовладения. Возгорание от взрыва ликвидировали хозяева участка», - рассказали в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».
Со слов хозяев, они затопили печь в зимовье и ушли в дом, а через некоторое время услышали взрыв.
Причина происшествия и причиненный ущерб сейчас устанавливаются. По предварительным данным, газовый баллон стоял недалеко от печи.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
«Взрыв произошел в зимовье, расположенном во дворе частного домовладения. Возгорание от взрыва ликвидировали хозяева участка», - рассказали в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».
В результате взрыва зимовьё обгорело изнутри, в строении выбило окно и разрушились два угла.
Со слов хозяев, они затопили печь в зимовье и ушли в дом, а через некоторое время услышали взрыв.
Причина происшествия и причиненный ущерб сейчас устанавливаются. По предварительным данным, газовый баллон стоял недалеко от печи.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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