Происшествия 01.03.2023 в 12:04

В Улан-Удэ стражи магистралей задержали двух любителей марихуаны

Жители собрали «урожай» в полях
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ стражи магистралей задержали двух любителей марихуаны

На перегоне Таловка – Лесовозный транспортные полицейские остановили 36-летнего жителя Кабанского района. У него нашли наркотики растительного происхождения. Это оказалась марихуана весом около 500 грамм. Задержанный пояснил, что собрал ее в поле для самого себя.

Подобный случай произошел на привокзальной площади станции Улан-Удэ. Там обнаружили еще одного мужчину, у которого с собой была марихуана.

«Из незаконного оборота было изъято наркотическое средство общим весом 508,3 грамм. Со слов мужчины, траву он собрал в поле в Иволгинском районе для собственного употребления», 

 - рассказали в пресс-службе ведомства.

На обоих мужчин оформили подписку о невыезде, теперь их ждут разбирательства по уголовному делу за хранение наркотического вещества в крупном размере. Отметим, за подобное предусмотрена ответственность – лишение свободы сроком от 3 до 10 лет. Расследование продолжается.

 
Фото: pixabay.com

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