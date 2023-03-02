Происшествия 02.03.2023 в 15:31

Житель Бурятии попал под суд из-за контрабанды

Предприниматель незаконно продал древесину в Китай

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Текст: "Номер один"
Житель Бурятии попал под суд из-за контрабанды

Директор одной из компаний в Бурятии, занимающейся оптовой и розничной торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, пиломатериалами, продал пиломатериал в КНР, не имея документов о происхождении древесины.

Предприниматель приобрел пиломатериал сосны объемом 90,7 кубов. Он не имел права осуществлять сделки в отношении незаконно приобретенного лесоматериала (без документов о его происхождении). Пиломатериал подлежал конфискации. Тем не менее, бизнесмен продал пиломатериал за 634,9 тыс рублей.

В таможенной декларации предприниматель указал недостоверные сведения о производителе на основании фиктивных договоров поставки пиломатериала.

В итоге бизнесмен попал под суд. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а именно в том, что являясь единственным учредителем и генеральным директором компании, он совершил контрабанду - то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной.

Пиломатериал как предмет незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс подлежал конфискации – принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Однако поскольку пиломатериал успели отправить в КНР и установить его местонахождение невозможно, ущерб, причиненный государству, возместить должен виновный. Соответствующий иск в Прибайкальский народный суд подал транспортный прокурор.

«Привлечение к уголовной ответственности не освобождает от гражданско-правовой ответственности, поскольку ущерб, причиненный контрабандой государственным ресурсам, остается невозмещенным»

Суд решил удовлетворить исковое заявление транспортного прокурора и взыскать с бывшего бизнесмена 634,9 тыс рублей.

 
Фото: "Номер один"

Теги
древесина КНР суд контрабанда

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