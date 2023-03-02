Происшествия 02.03.2023 в 15:40
В Улан-Удэ бывший директор «Водоканала» вновь попал за решетку
Жаргал Цыбиков нарушил наложенные на него запреты
Текст: Константин Воронов
2 марта Железнодорожный райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения в отношении бывшего депутата горсовета, экс-директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова с запрета определенных действий на заключение под стражу.
Напомним, Жаргал Цыбиков был задержан в январе 2021 года. Его обвиняют в целом ряде преступлений: злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и хищениях, в том числе в особо крупном размере. Ровно год г-н Цыбиков провел в СИЗО, после чего его отпустили на свободу, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий. Одним из них был запрет на общение со свидетелями по уголовному делу – действующими и бывшими работниками МУП «Водоканал».
«Суд установил факт общения обвиняемого со свидетелем, что являлось прямым нарушением установленного запрета», - прокомментировали повторную отправку экс-депутата в СИЗО в Железнодорожном райсуде.
Само уголовное дело в отношении Жаргала Цыбикова поступило на рассмотрение суда еще в октябре прошлого года, его рассмотрение продолжается до сих пор.
Фото: «Номер один»
Напомним, Жаргал Цыбиков был задержан в январе 2021 года. Его обвиняют в целом ряде преступлений: злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и хищениях, в том числе в особо крупном размере. Ровно год г-н Цыбиков провел в СИЗО, после чего его отпустили на свободу, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий. Одним из них был запрет на общение со свидетелями по уголовному делу – действующими и бывшими работниками МУП «Водоканал».
«Суд установил факт общения обвиняемого со свидетелем, что являлось прямым нарушением установленного запрета», - прокомментировали повторную отправку экс-депутата в СИЗО в Железнодорожном райсуде.
Само уголовное дело в отношении Жаргала Цыбикова поступило на рассмотрение суда еще в октябре прошлого года, его рассмотрение продолжается до сих пор.
Фото: «Номер один»
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