Происшествия 02.03.2023 в 15:40

В Улан-Удэ бывший директор «Водоканала» вновь попал за решетку

Жаргал Цыбиков нарушил наложенные на него запреты
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бывший директор «Водоканала» вновь попал за решетку
2 марта Железнодорожный райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения в отношении бывшего депутата горсовета, экс-директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова с запрета определенных действий на заключение под стражу.

Напомним, Жаргал Цыбиков был задержан в январе 2021 года. Его обвиняют в целом ряде преступлений: злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и хищениях, в том числе в особо крупном размере. Ровно год г-н Цыбиков провел в СИЗО, после чего его отпустили на свободу, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий. Одним из них был запрет на общение со свидетелями по уголовному делу – действующими и бывшими работниками МУП «Водоканал».

«Суд установил факт общения обвиняемого со свидетелем, что являлось прямым нарушением установленного запрета», - прокомментировали повторную отправку экс-депутата в СИЗО в Железнодорожном райсуде.

Само уголовное дело в отношении Жаргала Цыбикова поступило на рассмотрение суда еще в октябре прошлого года, его рассмотрение продолжается до сих пор.

Фото: «Номер один»
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