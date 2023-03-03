В Бурятии злостная рецидивистка ограбила мужчину

Ранним утром 2 марта в полицию Селенгинского района поступило заявление от 50-летнего мужчины о том, что его ограбила малознакомая женщина, с которой он познакомился на одной из улиц Гусиноозерска.Потерпевший рассказал, что вместе с 33-летней гражданкой ночью отправился распивать спиртное у её друзей. Когда приятели горожанки уснули, между новыми знакомыми произошла ссора. В ее ходе женщина повалила своего оппонента на пол и, обыскав, вынула из кармана куртки портмоне. Забрав из кошелька 10 тысяч рублей, она покинула жильё. Похищенные деньги злоумышленница потратила на покупку продуктов и спиртного.Любопытно, что в полицию женщина явилась сама, поняв, что её разыскивают. Причиненный ущерб она обещала возместить в ближайшее время.Как отметили в МВД Бурятии, ранее женщина была неоднократно судима и дважды отбывала наказание в местах лишения свободы. Последние судимости злоумышленница получила за кражу и разбой.По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com