Происшествия 03.03.2023 в 16:29

В Бурятии злостная рецидивистка ограбила мужчину

Поняв, что её разыскивают, женщина сама сдалась полиции
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии злостная рецидивистка ограбила мужчину
Ранним утром 2 марта в полицию Селенгинского района поступило заявление от 50-летнего мужчины о том, что его ограбила малознакомая женщина, с которой он познакомился на одной из улиц Гусиноозерска.

Потерпевший рассказал, что вместе с 33-летней гражданкой ночью отправился распивать спиртное у её друзей. Когда приятели горожанки уснули, между новыми знакомыми произошла ссора. В ее ходе женщина повалила своего оппонента на пол и, обыскав, вынула из кармана куртки портмоне. Забрав из кошелька 10 тысяч рублей, она покинула жильё. Похищенные деньги злоумышленница потратила на покупку продуктов и спиртного.

Любопытно, что в полицию женщина явилась сама, поняв, что её разыскивают. Причиненный ущерб она обещала возместить в ближайшее время.

Как отметили в МВД Бурятии, ранее женщина была неоднократно судима и дважды отбывала наказание в местах лишения свободы. Последние судимости злоумышленница получила за кражу и разбой.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
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