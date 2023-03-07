Мошенники обманули предпринимательницу из Улан-Удэ

Днем 6 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 34-летней предпринимательницы. Женщина сообщила, что 7 февраля на популярном сайте увидела объявление о продаже живых тюльпанов по скромной цене – 37 рублей за штуку. Объявление её заинтересовало, и горожанка связалась с его автором в мессенджере.Договорившись о сделке с женщиной-продавцом, улан-удэнка переслала ей необходимые для составления договора паспортные данные, а после получения документа, заверенного подписью и печатью производителя сортовых тюльпанов, перевела 100%-ную предоплату в сумме 55,5 тысяч рублей.Собеседница обещала: цветы в количестве 1500 штук придут экспедитором из Ростовской области в Улан-Удэ 5-6 марта – как и требовалось, накануне Международного женского дня. При этом она уведомила, что позвонит, чтобы сообщить госномер выехавшей машины и контакт водителя. Однако до настоящего времени звонки горожанке так и не поступили, переписка и объявление на сайте оказались удалены, а телефонный номер не доступен.Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.«Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций и не стать жертвой противоправных деяний, необходимо при покупке товара онлайн обращать внимание на подлинность торговой организации, с которой заключается сделка, заказывать вещи на официальных сайтах либо площадках, проверенных вашими знакомыми», - предупреждают в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com