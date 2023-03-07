Происшествия 07.03.2023 в 12:24

Мошенники обманули предпринимательницу из Улан-Удэ

Женщина хотела заработать на тюльпанах, но осталась без денег и цветов
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мошенники обманули предпринимательницу из Улан-Удэ
Днем 6 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 34-летней предпринимательницы. Женщина сообщила, что 7 февраля на популярном сайте увидела объявление о продаже живых тюльпанов по скромной цене – 37 рублей за штуку. Объявление её заинтересовало, и горожанка связалась с его автором в мессенджере.

Договорившись о сделке с женщиной-продавцом, улан-удэнка переслала ей необходимые для составления договора паспортные данные, а после получения документа, заверенного подписью и печатью производителя сортовых тюльпанов, перевела 100%-ную предоплату в сумме 55,5 тысяч рублей.

Собеседница обещала: цветы в количестве 1500 штук придут экспедитором из Ростовской области в Улан-Удэ 5-6 марта – как и требовалось, накануне Международного женского дня. При этом она уведомила, что позвонит, чтобы сообщить госномер выехавшей машины и контакт водителя. Однако до настоящего времени звонки горожанке так и не поступили, переписка и объявление на сайте оказались удалены, а телефонный номер не доступен.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций и не стать жертвой противоправных деяний, необходимо при покупке товара онлайн обращать внимание на подлинность торговой организации, с которой заключается сделка, заказывать вещи на официальных сайтах либо площадках, проверенных вашими знакомыми», - предупреждают в МВД Бурятии.

Фото: pixabay.com
Теги
мошенничество

Все новости

В районе Бурятии прощаются с погибшим в СВО отцом троих детей
07.03.2023 в 13:16
Мошенники обманули предпринимательницу из Улан-Удэ
07.03.2023 в 12:24
Новые автобусы, пересадочный тариф и укороченные маршруты
07.03.2023 в 12:14
В Бурятии выявили сильнейших лучников
07.03.2023 в 11:45
В Улан-Удэ «заправки» для электромобилей могут появиться возле жилых домов
07.03.2023 в 11:09
В Бурятии спасатели БРПСС выехали в Восточные Саяны до пострадавших туристов
07.03.2023 в 10:47
Женщины Бурятии готовы работать за 40 тысяч рублей в месяц
07.03.2023 в 10:35
Библиотеке в Улан-Удэ присвоили имя поэта Намжила Нимбуева
07.03.2023 в 10:10
В Бурятии строительство новой школы идет с отставанием от графика
07.03.2023 в 09:41
В Бурятии иркутянин угрожал воткнуть ручку в глаз инспектору
07.03.2023 в 09:32
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Бурятии спасатели БРПСС выехали в Восточные Саяны до пострадавших туристов
Для эвакуации пострадавших сегодня  в 10:00 из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России
07.03.2023 в 10:47
В Бурятии иркутянин угрожал воткнуть ручку в глаз инспектору
Мужчине не понравилось, что его хотят привлечь за пьяную езду
07.03.2023 в 09:32
В Бурятии задержали любовно-воровскую пару
Они подозреваются краже телефона с последующим хищением со счета 287 тысяч рублей
06.03.2023 в 16:49
На пожаре в Улан-Удэ пострадал мужчина
На улице Краснодская ночью загорелась квартира
06.03.2023 в 16:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru