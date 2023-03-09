Происшествия 09.03.2023 в 12:17

В Бурятии в аварии с участием двух грузовиков погиб водитель

Два МАЗа столкнулись лоб в лоб в Северобайкальском районе
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии в аварии с участием двух грузовиков погиб водитель
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими, оба случились в Северобайкальском районе.

Как сообщили в ГИБДД, первая авария произошла в ночь на 8-е марта на автодороге Северобайкальск – Новый Уоян. Там 64-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП 64-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

Днем 8 марта на автодороге Северобайкальск – Таксимо произошло лобовое столкновение двух грузовиков МАЗ. В результате аварии один из водителей погиб, его пассажир получил травмы различной степени тяжести.

Фото: «Номер один»
Теги
ДТП

Все новости

Мобилизованный житель Улан-Удэ высудил отсрочку от службы
09.03.2023 в 12:42
В Улан-Удэ 16-летний подросток устроил массовое ДТП и сбил ребенка на остановке
09.03.2023 в 12:30
В Бурятии в аварии с участием двух грузовиков погиб водитель
09.03.2023 в 12:17
Бурятия продолжает вооружать КНР
09.03.2023 в 12:12
Общественники поддержали проект главы Бурятии «Брат отца»
09.03.2023 в 11:57
В Бурятии волонтеры восстанавливают автомобили для нужд СВО
09.03.2023 в 11:40
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через Почтовку
09.03.2023 в 11:24
Восточный военный округ встретил коллег из Монголии
09.03.2023 в 11:05
Сергей Шойгу наградил волонтеров из Бурятии
09.03.2023 в 10:24
Житель Бурятии засудил магазин запчастей
09.03.2023 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
В Улан-Удэ 16-летний подросток устроил массовое ДТП и сбил ребенка на остановке
ВИДЕО: по словам очевидцев, из-за удара школьника отбросило на несколько метров
09.03.2023 в 12:30
Житель Улан-Удэ угнал и разбил автомобиль
Молодой человек совершил преступление в период испытательного срока
09.03.2023 в 09:14
В Улан-Удэ огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом
Загорелись кладовые по улице Чертенкова на площади 150 квадратных метров
08.03.2023 в 22:00
В Кабанске на пожаре дома пострадал мужчина
Он получил ожоги голени и руки; огнем уничтожены огнем крыша дома и веранда
08.03.2023 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru