В Бурятии в аварии с участием двух грузовиков погиб водитель

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими, оба случились в Северобайкальском районе.Как сообщили в ГИБДД, первая авария произошла в ночь на 8-е марта на автодороге Северобайкальск – Новый Уоян. Там 64-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП 64-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована.Днем 8 марта на автодороге Северобайкальск – Таксимо произошло лобовое столкновение двух грузовиков МАЗ. В результате аварии один из водителей погиб, его пассажир получил травмы различной степени тяжести.Фото: «Номер один»