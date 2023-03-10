Происшествия 10.03.2023 в 16:05

В Улан-Удэ 8 марта неизвестный замаскировался под женщину и опустошил сейф с деньгами

Видео: полицейские быстро нашли подозреваемого
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 8 марта неизвестный замаскировался под женщину и опустошил сейф с деньгами

Утром 8 марта в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление о краже денег из сейфа в магазине самообслуживания. Речь шла о выручке в сумме в 94 тысячи рублей. Кражу обнаружила администратор – утром она пришла на работу и заметила незапертую дверь служебного входа. Вдобавок, кто-то открыл кабинет директора и опустошил расположенный в нем сейф.

На место выехала следственно-оперативная группа МВД. Сотрудники просмотрели кадры с камер видеонаблюдения.

«На кадрах было видно, как неизвестный в женских плаще с капюшоном и обуви, стараясь не попадать в обзор видеокамер, ножом из подсобного помещения вскрывает дверь кабинета директора, берет со стола ключ, открывает сейф и похищает наличные. По комплекции и походке подозреваемого полицейские поняли: перед ними мужчина»,

 - рассказали подробности правоохранители.

Бдительные полицейские сразу выдвинули и другую версию – с учетом, что преступник знал расположение камер и иных предметов, вероятно, это был работник торговой точки.

«Дальнейшая работа была делом техники: опросив всех сотрудников магазина, дополнительно просмотрев видеозаписи и сопоставив факты, правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний охранник магазина, всячески содействовавший сотрудникам полиции в раскрытии преступления. Молодой человек около двух месяцев назад переехал в Улан-Удэ из другого региона и устроился в торговую точку на работу»,

- объясняют в МВД.  
Подозреваемый признался, что планировал кражу еще с момента трудоустройства. Завладев ключом от служебного входа накануне преступления, он замаскировался под женщину и ночью проник в магазин.

Отметим, ранее он уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. Большая часть похищенных денег полицейскими изъята в ходе обыска по месту жительства фигуранта. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.   




Фото: скриншот из видео

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8 марта ограбление

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