Происшествия 11.03.2023 в 14:15

В Улан-Удэ завели уголовное дело на супермошенницу

Об этом «Номер один» сообщили пострадавшие от рук аферистки
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Текст: Василиса Шишкина
В Улан-Удэ завели уголовное дело на супермошенницу
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая обманом вытягивала деньги из доверчивых горожан.

Напомним, речь идет о жительнице Бурятии, назовем ее Алина Банзарова. Молодая женщина поставила на поток массовый обман людей, представляясь одним  лицам работником Сбербанка, другим – брокером, а пожилым людям -  соцработником. Своих будущих жертв аферистка находила даже на сайтах знакомств, «кидая» на большие деньги потенциальных «женихов». Самая распространенная легенда обманщицы – ее заработки на торгах, где она якобы выкупает за бесценок арестованную недвижимость, а потом продает по выгодной цене. Чтобы «инвестировать» в такие «лоты», она и приглашала всех желающих, обещая вернуть деньги в короткие сроки и с большими процентами.

Больше всего наших читателей поразила история с 70-летней женщиной, которую Алина Банзарова лишила квартиры. В 2019 году она втерлась в доверие к пенсионерке и после продажи ее жилья забрала все вырученные от сделки наличные средства, пообещав взамен выкупить для бабушки трехкомнатную квартиру. После чего пенсионерка не только не получила обещанного, но и осталась без своего единственного жилья. Все эти годы она вынуждена снимать квартиру.

Еще одна жертва Банзаровой – улан-удэнка Ольга Ежова,  отдавшая «инвестору» в общей сложности 350 тыс. рублей. Именно она стала инициатором собственного расследования и нашла десятки таких же, как она, жертв молодой мошенницы.

По словам Ольги Ежовой, Алина Банзарова по-прежнему не хочет возвращать взятые обманом деньги и ведет себя нагло, говоря о том, что «ей ничего не будет» и «вы меня посадить не сможете». Но порой «включает» и новую роль – актрисы.

- С ней общалась еще одна пострадавшая, женщина,   вынужденная уехать в Корею на заработки из-за потери большой суммы денег. Она ей сообщила, что, мол, «я умру и всех вас с собой потащу». Когда сильно давишь на нее,  она многим так говорит: «Покончу с собой. И записку предсмертную оставлю, кто виновен», - рассказывает Ольга Ежова.

После выхода в свет нашей публикации обеим пострадавшим от действий Банзаровой улан-удэнкам пришло сообщение о том, что в отношении Алины Банзаровой 1 марта возбуждено уголовное дело. Эту информацию «Номер один» подтвердили в прокуратуре Октябрьского района.  Сбор доказательств вины продолжается. Каково общее число всех обманутых Банзаровой жертв, пока неизвестно.

Фото: «Номер один»
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