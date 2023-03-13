Три человека погибли в Закаменском районе Бурятии

Трагическое происшествие произошло сегодня в Закаменске. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 13 марта в квартире одного из домов райцентра были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Еще одна женщина, находившаяся внутри, с признаками отравления доставлена в больницу.«На месте происшествия обнаружена бутылка с остатками неизвестной жидкости с запахом спирта и осадком на дне, а также другие следы употребления алкогольных напитков. Обнаруженная жидкость изъята для проведения необходимых химических исследований и экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - рассказали в следственном ведомстве.Как уже выяснили следователи, в квартире проживали мужчина с сожительницей. 12 марта к ним в гости пришли знакомые мужчина и женщина. Вместе они стали распивать спиртное. На следующий день к ним зашла родственница одной из женщин, которая и обнаружила погибших.«Помимо версии об отравлении спиртосодержащей жидкостью следствием также проверяется версия об отравлении людей угарным газом. Квартира отапливалась дровяной печью. На момент прибытия следственно-оперативной группы в топке оставались тлеющие угли, при этом заслонка дымохода была закрыта, что могло повлечь попадание угарного газа внутрь жилого помещения», - сообщают в Следственном комитете.Для установления точной причины смерти людей назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. Также проводится комплекс других необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.Фото: «Номер один»