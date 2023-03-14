В Бурятии на пожаре погиб пенсионер

Пожар в частном доме произошел ночью 15 марта на улице Кирова в села Алла. К месту вызова выехали огнеборцы пожарной части № 87 села Улюнхан и добровольная пожарная команда.«В связи с отдаленностью от пожарной части первыми к месту пожара прибыли добровольцы. До прибытия основных сил пожарной охраны они локализовали открытое горение», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В ходе тушения внутри дома возле печи огнеборцы обнаружили мертвого 62-летнего мужчину. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 20 квадратных метров.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: МЧС Бурятии