Происшествия 23.03.2023 в 17:37
В районе Бурятии собаки растерзали домашний скот
Жителей призывают на ночь закрывать животных под замок
Текст: Евгения Гармаева
В локальной группе «Селенга-инфо 24/7» рассказали о ситуации в одном из сел Селенгинского района. Жители сообщили, что пасущийся скот на личных подворьях задавили волки. Однако специалисты это сообщение опровергли.
Сотрудники Бурприроднадзора с привлечением специалистов осмотрели места происшествий, поговорили с очевидцами, и не обнаружили следов волков.
«Нападения совершали собаки на бесконтрольно пасущийся скот. Земляки, контролируйте выпас скота, загоняйте на ночь в закрытые стойбища»,
- обращается госинспектор Бурприроднадзора Юрий Кельберг.
Фото: «Селенга-инфо 24/7»