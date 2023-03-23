В районе Бурятии собаки растерзали домашний скот

В локальной группе «Селенга-инфо 24/7» рассказали о ситуации в одном из сел Селенгинского района. Жители сообщили, что пасущийся скот на личных подворьях задавили волки. Однако специалисты это сообщение опровергли.

Сотрудники Бурприроднадзора с привлечением специалистов осмотрели места происшествий, поговорили с очевидцами, и не обнаружили следов волков.

«Нападения совершали собаки на бесконтрольно пасущийся скот. Земляки, контролируйте выпас скота, загоняйте на ночь в закрытые стойбища»,

- обращается госинспектор Бурприроднадзора Юрий Кельберг.









Фото: «Селенга-инфо 24/7»