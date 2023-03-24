Пропавший в Улан-Удэ одноногий мужчина найден мертвым

Полиция Улан-Удэ завершила розыск 42-летнего Владимира Камагорцева, который ушел из дома на улице Николая Нищенко. Последний раз его видела соседка в подъезде многоквартирного дома 7 февраля.«В связи с обнаружением тела розыск завершён. Все обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются», - сообщили в МВД Бурятии.Напомним, в информации о розыске мужчины говорилось, что у него нет правой ноги и он передвигается на костылях.