Происшествия 24.03.2023 в 11:36

Пропавший в Улан-Удэ одноногий мужчина найден мертвым

Обстоятельства смерти инвалида сейчас устанавливаются
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Текст: Константин Воронов
Пропавший в Улан-Удэ одноногий мужчина найден мертвым
Полиция Улан-Удэ завершила розыск 42-летнего Владимира Камагорцева, который ушел из дома на улице Николая Нищенко. Последний раз его видела соседка в подъезде многоквартирного дома 7 февраля.

«В связи с обнаружением тела розыск завершён. Все обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются», - сообщили в МВД Бурятии.

Напомним, в информации о розыске мужчины говорилось, что у него нет правой ноги и он передвигается на костылях.
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с 22 по 28 марта

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