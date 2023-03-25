В одном из посёлков Бурятии загорелся гараж

Ночью 25 марта в поселке Новый Уоян загорелся гараж. На пульт пожарной охраны поступило сообщение от местного жителя. Прибыв к месту вызова, огнеборцы ПЧ-49 12-го Северобайкальского отряда ГПС РБ ликвидировали возгорание гаража. Он был полностью охвачен огнём с находящимся внутри автомобилем «ВАЗ 2106».





Несмотря на то, что огонь был ликвидирован пожарными в течение 11 минут, гараж и автомобиль сохранить не удалось. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля. Пострадавших нет.





Фото: Номер один