Происшествия 29.03.2023 в 09:30

Кусачий житель Бурятии попал за решетку

Мужчина ударил полицейского по лицу и укусил его за руку
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Текст: Константин Воронов
Кусачий житель Бурятии попал за решетку
Гусиноозерский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Он обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2022 года полицейские проводили следственные действия на месте происшествия.

«В это время пьяный свидетель, не желая выполнять требования сотрудников не препятствовать им работать, набросился на полицейского со словами угрозы применения насилия. Гражданин толкнул представителя власти, нанес кулаком удар по лицу и укусил за руку», - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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