В Улан-Удэ подросток спас соседей от смерти

Ночью 30 марта в дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило сообщение о возгорании двух жилых домов в поселке Радужный.«Неизвестно, как развивались бы события этой ночи, не будь рядом неравнодушных соседей. Всполохи пожара в окно увидел 11-классник улан-удэнской гимназии №14. Не теряя ни минуты, парень бросился к машине и, прихватив еще одного встревоженного соседа, выехал на место происшествия», - рассказали в МВД Бурятии.Парни разбудили хозяев и вызвали пожарных. В результате происшествия, причиной которого, предварительно, стало короткое замыкание, никто не пострадал.Фото: скриншот видео