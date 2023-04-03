В Улан-Удэ бдительные горожане сдали пьяного водителя

При этом задержанный мужчина утверждал, что «выпил немножко», буквально «капельку вина».











Днем 30 марта в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от бдительных граждан о том, что в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» ездит пьяным.«Информацию о марке машины и госномер дежурные незамедлительно передали экипажам ДПС. В ходе отработки сообщения сотрудники ГИБДД задержали автомобиль во дворах на ул. Гагарина. За рулем находился 54-летний мужчина с признаками опьянения. Результат его освидетельствования составил 1,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.Как выяснилось, в 2020 году нарушителя уже задерживали за вождение в нетрезвом виде. Тогда его лишили водительских прав. Вновь водительское удостоверение горожанин получил в мае 2022 года. Однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в нетрезвом виде. Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность.Госавтоинспекция благодарит граждан за своевременное реагирование на опасное поведение нарушителей за рулем.Фото и видео: ГИБДД Бурятии