Происшествия 03.04.2023 в 13:15

В Улан-Удэ бдительные горожане сдали пьяного водителя

Мужчина утверждал, что «выпил немножко» (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бдительные горожане сдали пьяного водителя
Днем 30 марта в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от бдительных граждан о том, что в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» ездит пьяным.

«Информацию о марке машины и госномер дежурные незамедлительно передали экипажам ДПС. В ходе отработки сообщения сотрудники ГИБДД задержали автомобиль во дворах на ул. Гагарина. За рулем находился 54-летний мужчина с признаками опьянения. Результат его освидетельствования составил 1,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.

При этом задержанный мужчина утверждал, что «выпил немножко», буквально «капельку вина».



Как выяснилось, в 2020 году нарушителя уже задерживали за вождение в нетрезвом виде. Тогда его лишили водительских прав. Вновь водительское удостоверение горожанин получил в мае 2022 года. Однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в нетрезвом виде. Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция благодарит граждан за своевременное реагирование на опасное поведение нарушителей за рулем.

Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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