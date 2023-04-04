В районе Бурятии пожарные защитили жилые дома от огня

В Тарбагатайском районе огнеборцы не допустили перехода огня на жилые дома. Сообщение о возгорании в селе Солонцы поступило вчера днем 3 апреля.

На ЧП выехали 20 человек на 5 единицах техники. На момент прибытия первого подразделения огонь успел распространиться на надворные постройки, забор и траву на большой площади. Но благодаря взаимодействию пожарных с местным населением удалось не допустить дальнейшего распространения пламени на жилые дома села. Для тушения пожара понадобилось около трех часов.

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. В настоящее время обстоятельства и виновное лицо устанавливаются.

Фото: МЧС Бурятии