10-летний ребенок катался по ночному Улан-Удэ на автомобиле родителей

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с ребенком и его мамой. В связи со случившимся Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять без внимания и в свободном доступе ключи от автомобилей.









Ночью 3 апреля на ул. Сахьяновой в Улан-Удэ сотрудники ДПС заметили автомобиль «Мазда», который ехал с выключенными фарами. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение.«В ходе преследования автоинспекторы увидели, что за рулём машины находится ребёнок. Чтобы не пугать мальчика и не спровоцировать ДТП, полицейские отключили сирену и стали сопровождать автомобиль. В районе Мясокомбината несовершеннолетний не справился с управлением и врезался в столб. Выяснилось, что за рулём находился 10-летний ребёнок, в машине он был один», - рассказали в МВД Бурятии.На место происшествия незамедлительно вызвали маму мальчика, автомобилем которой он управлял. Также был приглашен инспектор ПДН. В ходе разбирательства выяснилось, что школьник без разрешения взял ключи от автомобиля и поехал ночью кататься. Примечательно, что автомобиль его мама приобрела только несколько дней назад.Фото и видео: МВД Бурятии