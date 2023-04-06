Происшествия 06.04.2023 в 10:38

В Улан-Удэ потушили пожар в доме на бульваре Карла Маркса

Причиной возгорания стала неосторожность при курении
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ потушили пожар в доме на бульваре Карла Маркса
Вечером 5 апреля в МЧС Бурятии поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направились пожарные расчеты.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось открытое горение квартиры на втором этаже. Из подъезда звеном газодымозащитной службы эвакуировано 20 человек. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.

Около 20 минут понабилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате возгорания в квартире повреждены коридор и кухня на общей площади 25 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Еще один пожар произошел вчера в селе Тулунжа. Там из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи загорелся жилой дом.

«На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнем, горела крыша гаражного бокса. Из гаража огнеборцы эвакуировали автомобиль. В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 63 кв. метра, огнем повреждена крыша гаража и наружная стена», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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