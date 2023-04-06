Происшествия 06.04.2023 в 13:33

В Бурятии ищут заказчика убийства 12-летней давности

Показания на мужчину дали киллеры, которых удалось недавно задержать
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ищут заказчика убийства 12-летней давности
В Иркутской области следователи раскрыли заказное убийство, совершенное в 2010 году в Братске.

Как сообщили в Следственном комитете Иркутской области, в июне 2010 года в Братске неизвестные застрелили из пистолета с глушителем бывшего сотрудника патрульно-постовой службы, после чего избавились от следов преступления. В лесу злоумышленники сожгли труп и автомобиль потерпевшего марки «ВАЗ 21099».

Тогда следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено.

Недавно следователи и криминалисты при содействии сотрудников ФСБ, изучая приостановленные уголовные дела, провели по этому преступлению комплекс дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В результате сыщикам удалось выйти на след подозреваемых.

Трое исполнителей преступления - мужчины в возрасте от 53 до 55 лет - были задержаны сотрудниками ФСБ в Иркутске, Братске и Новосибирске. Они уже взяты под стражу. Злоумышленники рассказали, что за убийство им заплатили 1,5 млн рублей, и указали на заказчика преступления.

«Следователями установлен заказчик убийства по найму. Им является Абанин Игорь Иннокентьевич, 07.03.1970 г.р., уроженец Братска. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Лиц, обладающих информацией о местонахождении указанного мужчины, просьба сообщать по телефону доверия следственного управления: 8 (3952) 20-46-54 либо в полицию по телефону: 02 (102)», - рассказали в следственном ведомстве.

Сыщики не исключают, что разыскиваемый заказчик убийства может находиться в одном из соседних с Иркутской областью регионов, в том числе в Бурятии.
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