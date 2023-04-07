Жители Улан-Удэ сдали властям хозяина агрессивных доберманов

Прибыв на место, сотрудники КГХ, администрации Октябрьского района и правоохранители обнаружили мужчину, который на поводках держал двух собак. По словам очевидцев, ранее они находились на свободном выгуле.





– В ходе сбора материалов для привлечения данного лица к административной ответственности было установлено, что ранее мужчина допустил нападение собак на горожанина на ул. Солнечная. Затем были получены дополнительные показания очевидцев, позволяющие привлечь его еще за несколько фактов нарушения правил порядка выгула животных, – сказал консультант отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.





Сегодня в Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ поступило сообщение от горожанина о том, что на ул. Солнечная мужчина выгуливает двух доберманов без намордников и отпускает их побегать.Мужчину задержали и доставили в полицию, а собак отловили.Собаки у мужчины изъяты и будут находиться на карантине. Их проверят ветеринары, поскольку имеются данные об их агрессии в отношении жителей. В настоящее время готовятся материалы для привлечения владельца собак по нескольким статьям закона об административных правонарушениях.– Благодарим неравнодушных улан-удэнцев, которые сообщили о хозяйских собаках на свободном выгуле. Тем самым они помогли предотвратить нападение на горожан, которые могли оказаться поблизости, – отметил Дмитрий Ларченко.Фото: мэрия Улан-Удэ