Происшествия 10.04.2023 в 16:08

В Бурятии порыв ветра сорвал обшивку с многоэтажки

Жителям советуют по возможности не выходить на улицу
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии порыв ветра сорвал обшивку с многоэтажки

В Гусиноозерске по улице Школьная ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома. Об этом рассказали в районной группе «Селенга-инфо 24/7». Как добавляют в сообщении, информацию уже передали коммунальным службам города.

«Земляки, оставайтесь по возможности дома», 

- советуют в группе.
Бурятию ждут три дня холода и снега
10.04.2023 в 14:50
Напомним, сегодня Бурятский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Весь день порывы ветра по республике будут достигать местами до 19-24 м/с. Водителей предупреждают: на дорогах гололедица и снежные накаты.  

Фото: "Селенга-инфо.24/7"

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Гусиноозерск гидрометцентр шторм

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с 5 по 11 апреля

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