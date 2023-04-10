Происшествия 10.04.2023 в 16:08
В Бурятии порыв ветра сорвал обшивку с многоэтажки
Жителям советуют по возможности не выходить на улицу
Текст: Евгения Гармаева
В Гусиноозерске по улице Школьная ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома. Об этом рассказали в районной группе «Селенга-инфо 24/7». Как добавляют в сообщении, информацию уже передали коммунальным службам города.
«Земляки, оставайтесь по возможности дома»,- советуют в группе.
Напомним, сегодня Бурятский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Весь день порывы ветра по республике будут достигать местами до 19-24 м/с. Водителей предупреждают: на дорогах гололедица и снежные накаты.
Бурятию ждут три дня холода и снега
10.04.2023 в 14:50
Фото: "Селенга-инфо.24/7"