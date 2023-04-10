В Бурятии порыв ветра сорвал обшивку с многоэтажки

В Гусиноозерске по улице Школьная ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома. Об этом рассказали в районной группе «Селенга-инфо 24/7». Как добавляют в сообщении, информацию уже передали коммунальным службам города.

«Земляки, оставайтесь по возможности дома»,

- советуют в группе .

Фото: "Селенга-инфо.24/7"