В Бурятии пожар уничтожил один жилой дом и повредил другой

«На момент прибытия пожарных одноэтажный жилой дом был полностью охвачен огнём. Из-за сильного порывистого ветра пламя перешло на соседнее двухэтажное жилое строение. Личным составом пожарных подразделений из соседнего дома был эвакуирован газовый баллон. Благодаря совместным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось около двух часов. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





В результате пожара уничтожен дом на общей площади 80 кв. м. Также огнём повреждена стена и кровля соседнего дома.







По предварительным данным, очаг возгорания находился на веранде. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил все строение и перешёл на соседний дом, до которого было всего около 4 метров.



Днём 10 апреля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Санжиева в селе Нур-Селение Иволгинского района.Причины возгорания сейчас выясняются.Фото: МЧС Бурятии