Происшествия 12.04.2023 в 09:54

В Бурятии пьяный водитель снес столб

Авария обошлась без серьезных травм
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель снес столб
ДТП произошло около 7 часов утра на ул. Петрова в селе Бичура. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний водитель автомобиля «Тойта Камри» не справился с управлением и врезался в электроопору. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился пьяный «лишенец». Мужчина серьезно не пострадал, после осмотра медики отпустили его домой. Находившиеся в автомобиле два пассажира также отделались легким испугом.

Еще одно ДТП произошло днем 11 апреля на 23-м км автодороги Северобайкальск – Дабан. Там 44-летний водитель автомобиля «Тойота Таун Ас Ноа» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии находившиеся в салоне авто мальчики 13 и 9 лет получили легкие травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Фото: ГИБДД Бурятии
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