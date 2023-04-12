В Бурятии пьяный водитель снес столб

ДТП произошло около 7 часов утра на ул. Петрова в селе Бичура. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний водитель автомобиля «Тойта Камри» не справился с управлением и врезался в электроопору. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился пьяный «лишенец». Мужчина серьезно не пострадал, после осмотра медики отпустили его домой. Находившиеся в автомобиле два пассажира также отделались легким испугом.Еще одно ДТП произошло днем 11 апреля на 23-м км автодороги Северобайкальск – Дабан. Там 44-летний водитель автомобиля «Тойота Таун Ас Ноа» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии находившиеся в салоне авто мальчики 13 и 9 лет получили легкие травмы. Госпитализация им не потребовалась.Фото: ГИБДД Бурятии