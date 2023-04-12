Происшествия 12.04.2023 в 14:14

В Бурятии строитель обворовал нанявшую его женщину

Мужчина сбежал, не завершив ремонт и прихватив вещи хозяйки
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии строитель обворовал нанявшую его женщину
Утром 7 апреля в полицию Селенгинского района поступило заявление о краже от 39-летней жительницы Гусиноозерска. Она сообщила, что 37-летний мужчина, который два месяца делал ремонт в её квартире, похитил у неё телефон и музыкальную колонку.

Правоохранители выяснили, что преступление произошло почти неделей ранее. Женщина пригласила нанятого работника распить спиртное. Захмелев, она уснула в комнате. Её гость тем временем забрал со стола в кухне принадлежащий ей телефон и портативную колонку, после чего скрылся. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

На звонки потерпевшей, планировавшей решить вопрос с возвращением имущества без привлечения правоохранительных органов, гражданин не отвечал, и женщина обратилась в полицию. К слову, подозреваемый скрылся, так и не завершив ремонт, несмотря на перечисленную за работу оплату.

«Оперативники задержали подозреваемого. Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2021 года злоумышленник был условно осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, однако в конце марта 2023 года в связи с неявками на отметки в уголовно-исполнительную инспекцию условное осуждение ему заменили на реальное лишение свободы в колонии-поселении. В отведенный для прибытия в исправительное учреждение период он и совершил кражу», - рассказали в МВД Бурятии.

Похищенное у хозяйки квартиры имущество мужчина за полторы тысячи продал знакомому, а на вырученные деньги продолжил распитие алкоголя. В настоящее время вещи изъяты полицейскими и возвращены владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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