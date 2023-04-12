Происшествия 12.04.2023 в 15:12
Тройное ДТП произошло на улице Дорожной в Улан-Удэ
В аварии пострадала 23-летняя девушка
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием трёх автомобилей. Оно произошло сегодня днем на Улице Дорожной.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Фусо Кантер» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, который, в свою очередь, столкнулся с автомашиной «Тойота Спринтер». В результате ДТП травмы получила пассажирка «Тойоты» - 23-летняя девушка. Она доставлена в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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