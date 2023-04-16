Происшествия 16.04.2023 в 16:05
В Бурятии в деле поджигателя-убийцы стали известны новые факты
Односельчане рассказывают, что ранее мужчина также поджигал дом
Текст: Номер один
Напомним, в Бурятии взят под стражу поджигатель, по вине которого погибли отец с дочерью. Мужчина обвиняется в убийстве двух человек общеопасным способом. Как рассказывали в Следственном комитете Бурятии, в одной из квартир сгоревшего дома проживали мужчина-инвалид со своей взрослой дочерью и ее сожителем. Днем 30 марта к ним пришел бывший муж женщины. Увидев её с другим мужчиной, злоумышленник решил убить их.
В коридоре квартиры он поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям помещения. Женщина с отцом погибли на месте. Ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью. В результате происшествия без крыши над головой остались 12 человек, включая двоих детей. Люди также лишились всего имущества.
В следственном ведомстве уточнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение.
Тем временем, односельчане задержанного говорят о том, что ранее мужчина также совершал поджоги. Однако были ли по данному факту обращения в правоохранительные органы, неизвестно. В бурятском Следкоме данную информацию опровергли.
- В настоящее время не поступили ответы на все запросы по сведениям о личности обвиняемого. Из тех, что имеются, известно, что ранее к уголовной ответственности за преступления, связанные с поджогами, он не привлекался. Мужчина имеет судимости за кражи, - сообщили «Номер один» в пресс-службе ведомства.
Также стало известно, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вину по предъявленному обвинению задержанный не признает, утверждая, что у него не было умысла на убийство.
Фото: Следственный комитет Бурятии
В коридоре квартиры он поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям помещения. Женщина с отцом погибли на месте. Ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью. В результате происшествия без крыши над головой остались 12 человек, включая двоих детей. Люди также лишились всего имущества.
В следственном ведомстве уточнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение.
Тем временем, односельчане задержанного говорят о том, что ранее мужчина также совершал поджоги. Однако были ли по данному факту обращения в правоохранительные органы, неизвестно. В бурятском Следкоме данную информацию опровергли.
- В настоящее время не поступили ответы на все запросы по сведениям о личности обвиняемого. Из тех, что имеются, известно, что ранее к уголовной ответственности за преступления, связанные с поджогами, он не привлекался. Мужчина имеет судимости за кражи, - сообщили «Номер один» в пресс-службе ведомства.
Также стало известно, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вину по предъявленному обвинению задержанный не признает, утверждая, что у него не было умысла на убийство.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Тегипроисшествия