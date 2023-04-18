В Бурятии пьяная молодежь устроила два ДТП

Второе ДТП случилось около 5 часов утра на 8-м км подъездной автодороги к селу Верхний Саянтуй. Там 18-летний пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2101», также не имеющий прав, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 17-летний пассажир автомобиля получил травмы различной степени тяжести.





Сразу два ДТП с участием молодых и пьяных водителей произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое случилось ночью на ул. Ленина в Закаменске. Там 19-летний пьяный водитель автомобиля «УАЗ-390945», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии 16-летний и 18-летний пассажиры машины получили травмы и были госпитализированы. К слову, оба пострадавших также были пьяны.Фото: ГИБДД Бурятии