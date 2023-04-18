Происшествия 18.04.2023 в 14:45

В Улан-Удэ убийство попало на видео

Мужчина одним ударом смертельно травмировал случайного прохожего (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ убийство попало на видео
Следственный комитет Бурятии просит помочь жителей республики в розыске мужчины, подозреваемого в убийстве 45-летнего сельчанина, приехавшего погостить в Улан-Удэ.

Преступление произошло 23 декабря 2022 года в микрорайоне Исток, по горячим следам его раскрыть не удалось. В ходе подворового обхода сыщики обнаружили несколько систем видеонаблюдения. Просмотрев изъятые записи, им удалось обнаружить на них потерпевшего и момент нападения на него.


Как рассказали в следственном ведомстве, потерпевший проживал в одном из отделенных районов республики. За несколько дней до происшествия он приехал в Улан-Удэ к родственникам и гостил у них в Истоке. Утром 23 декабря он ушел из дома, а около 16 часов 20 минут, возвращаясь обратно, на улице Прибрежной повстречал двух мужчин, с которыми стал разговаривать.


Через непродолжительное время один из собеседников внезапно нанес ему удар кулаком по лицу, отчего потерпевший упал на землю и потерял сознание. Нападавшие с места происшествия скрылись. Позже потерпевшего обнаружили прохожие. Родственники отнесли его домой, вызвали скорую, но мужчина от полученной травмы умер еще до приезда врачей.


«Следствию пока не удалось по имеющимся изображениям идентифицировать подозреваемого мужчину и его спутника. Для этого принимаются все необходимые меры. Вместе с этим следствие просит всех граждан, кто обладает любыми сведениями о личности и местонахождении подозреваемого мужчины или его спутника, изображенных на фотографиях, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 02 (102), 8 (929) 312-52-18», - обратились к гражданам в Следственном комитете.



Фото и видео: Следственный комитет в Бурятии
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