В пригороде Улан-Удэ автомобиль снес дерево

ДТП произошло утром 18 апреля на федеральной трассе «Байкал» недалеко от села Сужа. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 21-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии