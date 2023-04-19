Происшествия 19.04.2023 в 09:56
В пригороде Улан-Удэ автомобиль снес дерево
В аварии пострадал водитель иномарки
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло утром 18 апреля на федеральной трассе «Байкал» недалеко от села Сужа. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 21-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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