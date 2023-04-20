Происшествия 20.04.2023 в 09:24

Житель Бурятии вышел из колонии и убил женщину

Преступление произошло на почве ревности
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии вышел из колонии и убил женщину
Днем 18 апреля в квартире одного из домов в Северобайкальске от удара ножом скончалась 42-летняя женщина. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 49-летнего сожителя покойной. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый полтора месяца назад освободился из колонии, после чего приехал в Северобайкальск, познакомился с местной жительницей и стал с ней проживать. 18 апреля они вместе с компанией приятелей у себя дома употребляли спиртное. Спустя некоторое время между ними на фоне ревности произошла ссора. В ее ходе подозреваемый схватил нож и ударил им в бедро женщине. Из раны открылось обильное кровотечение. Очевидцы вызвали скорую, но потерпевшая скончалась до приезда врачей. Подозреваемый скрыться не пытался и оставался на месте происшествия до приезда правоохранителей.

«В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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