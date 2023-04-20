В Бурятии мошенники просят у бизнесменов деньги на СВО

Сегодня в Управлении Роспотребнадзора Бурятии сообщили о случаях, когда к предпринимателям по телефону обращаются неизвестные лица. Они представляются руководителем ведомства и просят бизнесменов перечислить деньги в рамках спонсорской помощи для мобилизованных граждан и военнослужащих в зоне СВО.«Сообщаем, что указанные действия являются мошенническими. Управление не занимается сбором денежных средств для спонсорского, материального и иного оказания помощи. Просим проявлять бдительность и при поступлении подобных звонков обращаться в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», - предупредили в Роспотребнадзоре Бурятии.Фото: «Номер один»