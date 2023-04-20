Происшествия 20.04.2023 в 14:38

В Бурятии мошенники просят у бизнесменов деньги на СВО

Злоумышленники представляются руководителем Роспотребнадзора республики
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии мошенники просят у бизнесменов деньги на СВО
Сегодня в Управлении Роспотребнадзора Бурятии сообщили о случаях, когда к предпринимателям по телефону обращаются неизвестные лица. Они представляются руководителем ведомства и просят бизнесменов перечислить деньги в рамках спонсорской помощи для мобилизованных граждан и военнослужащих в зоне СВО.

«Сообщаем, что указанные действия являются мошенническими. Управление не занимается сбором денежных средств для спонсорского, материального и иного оказания помощи. Просим проявлять бдительность и при поступлении подобных звонков обращаться в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», - предупредили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Ярмарка «Наш сад-огород» пройдет в Улан-Удэ с 5 по 7 мая
20.04.2023 в 15:33
Жительница Улан-Удэ ищет пропавшего сына
20.04.2023 в 15:18
В улан-удэнской библиотеке обсудили «Гарри Поттера» на английском языке
20.04.2023 в 15:01
В Бурятии мошенники просят у бизнесменов деньги на СВО
20.04.2023 в 14:38
В Бурятии жители села переправляются через реку как могут
20.04.2023 в 14:02
В квартирах жителей Улан-Удэ похолодало
20.04.2023 в 13:29
Всемирный банк прогнозирует в 2023 году рост экономики Монголии почти на 6%
20.04.2023 в 13:23
Корвет «Алдар Цыденжапов» поразил береговые укрепления условного противника
20.04.2023 в 12:54
Самбист из Бурятии стал чемпионом Европы
20.04.2023 в 12:32
В Бурятии на Гусиноозёрской ГРЭС модернизируют энергоблок, работающий более 45 лет
20.04.2023 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
Жительница Улан-Удэ ищет пропавшего сына
Подросток ушел из дома 16 апреля и не вернулся
20.04.2023 в 15:18
В Баунте стреляли из Калашникова в стиле 90-х
Обвиняемый боролся с вымогательством, но получил восемь лет колонии строго режима
20.04.2023 в 10:19
Житель Бурятии вышел из колонии и убил женщину
Преступление произошло на почве ревности
20.04.2023 в 09:24
Жителя Бурятии будут судить за убийство незванного гостя
Мужчина до смерти забил знакомого, который залез к нему в дом
19.04.2023 в 17:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru